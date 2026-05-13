Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, anunció que se ahorrarían alrededor de 2 mil millones de pesos en caso de que la segunda elección judicial se cambiaba a 2028, y no se realiza en 2027 como quedó establecido en la reforma al Poder Judicial.

Dicho cálculo se obtuvo del análisis que los consejeros entregaron al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, esta tarde, donde identificaron diferentes complejidades de carácter normativo, operativo, logístico, tecnológico y presupuestal si se hacen juntas las elecciones concurrente y judicial el próximo año.

Detalló que en caso de que se lleven a cabo ambas elecciones en 2027, el costo sería de aproximadamente 21 mil millones de pesos, de los cuales 8 mil millones de pesos corresponderían a la elección judicial. Sin embargo, si se cambia al 2028, el costo se reduciría a 6 mil millones de pesos.

Lee también Taddei y consejeros del INE piden aplazar elección judicial de 2027; advierten "alto riesgo logístico y operativo"

“Casi 21 mil millones de pesos es el estimado que acabamos de entregar ahorita, este estimado se hace con el costo del proceso recientemente concluido, más la fracción correspondiente, no hay más incrementos. (El costo de la elección judicial es de) 8 mil punto cinco millones de pesos, y si lo trasladamos son 6 mil”, explicó.

Expuso que en caso de que las elecciones concurrente y judicial se realicen en 2027, se tendrían que imprimir 980 millones de boletas, instalar 750 mil casillas y contratar a 12 mil capacitadores y asistentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc