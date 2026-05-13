Chihuahua.- La noche del martes fue asesinada una mujer en el municipio de Valle de Allende, Chihuahua, que se señaló de forma extraoficial se trata de la coordinadora municipal de Morena.

La víctima fue identificada como Lucía Guadalupe Mora Ávalos, quien trascendió, en vida era docente.

El hecho ocurrió la noche del martes al exterior de una farmacia, la cual se presume era propietaria.

En el ataque también resultó lesionado su esposo, por lo que fue trasladado a recibir atención médica en condición grave.

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La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Sur dio a conocer que investiga la localización sin vida de una mujer en el municipio de Valle de Allende.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, fue identificada como Lucía Guadalupe M.A. de 53 años.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación atendió el reporte sobre un homicidio ocurrido en la calle Benito Juárez, quien presentó heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Fue encontrada en el interior de una camioneta marca Honda, línea HRV, de color azul.

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Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales procesaron la escena, en donde aseguraron diversos casquillos calibre 380 y 9 milímetros.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente.

Por su parte, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia, inició los trabajos de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Morena exige investigación certera

Por medio de un posicionamiento, la dirigencia estatal de Morena condenó el hecho y exigió a la Fiscalía General del Estado una investigación certera que permita resolver este crimen y se dé con los responsables.

“Nos unimos a la pena que embarga a su familia y deseamos pronta resignación ante esta pérdida invaluable. La maestra Lucía Guadalupe Mora Ávalos se distinguió por ser una mujer combativa, comprometida con una firme lucha contra la corrupción y en defensa de las causas sociales. Su liderazgo y voz crítica reflejan una convicción constante por la justicia y los principios de la Cuarta Transformación”, expresó la dirigencia estatal.

Agregaron que lo ocurrido la noche del martes 12 de mayo es un acto cobarde que pone, una vez más, en evidencia la violencia e impunidad que prevalecen en el estado.

“Asimismo, consideramos indispensable que este caso no sea tratado como un hecho aislado, sino como parte de una problemática estructural de seguridad que requiere atención inmediata y acciones coordinadas. La violencia no puede seguir normalizándose ni quedar impune.

Exigimos que las autoridades informen con transparencia los avances de la investigación y garanticen que se agotarán todas las líneas posibles, sin dilaciones ni omisiones”.

afcl/LL