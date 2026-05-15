La Habana.— El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió ayer con sus contrapartes del Ministerio del Interior cubano en un encuentro que coincidió con uno de los mayores apagones en la isla en los últimos meses, que desató algunas protestas, un día después de que el gobierno de la isla señalara que se quedó sin reservas de combustible.

El gobierno cubano dijo que el encuentro con Ratcliff ocurrió a solicitud de la administración estadounidense, “en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales” y en “aras de contribuir a un diálogo político”.

Afirmó haber aportado elementos para “demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo”.

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Cubanos esperan para poder entrar a un banco en La Habana. La isla vive horas críticas debido a la falta de combustible. Foto: Ernesto Mastrascusa /EFE

Liz Lyons, portavoz de la CIA, compartió algunas imágenes de la reunión. De acuerdo con medios estadounidenses, como CBS Axios, que citaron a un agente de la agencia, Ratcliffe dialogó con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, y con el ministro del Interior cubano, Lázaro Álvarez Casas. No estuvo presente, en cambio, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

La fuente de la CIA indicó a los medios que el mensaje que llevó Ratcliffe fue que Estados Unidos “está listo para entablar un diálogo serio sobre cuestiones económicas y de seguridad, pero sólo si Cuba lleva a cabo cambios fundamentales”. Ratcliffe advirtió que se debe tomar en serio a Trump y recordó la captura, en enero, del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El funcionario de la CIA señaló que Ratcliffe y los funcionarios cubanos trataron temas como “la cooperación en materia de inteligencia, la estabilidad económica y cuestiones de seguridad, todo ello en un contexto en el que Cuba ya no puede seguir siendo un refugio seguro para los adversarios del hemisferio occidental”.

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La situación en Cuba se agravó desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, y con intervenir la isla.

El miércoles, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, indicó que Cuba no tenía “absolutamente nada de fuel” ni “absolutamete nada de diesel” para los grupos electrógenos que complementan la generación eléctrica de las siete centrales termoeléctricas del país. También señaló que las 100 mil toneladas de crudo del petrolero ruso autorizado a atracar por Washington a finales de marzo “se agotaron”.

Ayer de madrugada, siete provincias, de Guantánamo a Ciego de Ávila, se desconectaron del Sistema Energético Nacional, lo que dejó 70% de la isla sin luz. Por la tarde, la estatal Unión Eléctrica dijo que los circuitos estaban “en proceso de restablecimiento”.

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Los apagones están llegando a las 24 horas corridas en La Habana. En muchos barrios los vecinos golpearon sus cacerolas al caer la tarde del miércoles y prendieron fuego cestos de basura en señal de protesta, constató The Associated Press. En la popular barriada de Lawton residentes encendieron fuego en la noche del miércoles y madrugada del jueves con algunos pedazos de madera y cortaron una calle.

“Se está yendo [la luz] todos los días”, dijo a la AP José Manuel Bueno Perdomo, residente de Bacuranao. “Los alimentos tienes que comértelos rápido porque se echan a perder”. El gobierno cubano dijo estar evaluando una oferta de ayuda humanitaria por 100 millones de dólares que hizo EU, bajo condición de que la ayuda la reparta la Iglesia católica.

Según CBS News, EU sopesa además una acusación formal contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de aviones de la organización humanitaria Brothers to the Rescue, en 1996.