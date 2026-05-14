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La Habana. Una delegación estadounidense presidida por el director de la , John Ratcliffe, se reunió este jueves en La Habana con sus contrapartes del Ministerio del Interior cubano, informó el gobierno de la isla.

"A partir de la solicitud presentada por el gobierno de de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita", precisó el gobierno en el comunicado.

Las autoridades cubanas señalaron que el encuentro tuvo lugar "en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales", mientras ambos países mantienen conversaciones "como parte de los esfuerzos" para resolver sus diferencias.

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Subrayaron que "los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios sostenidos con la delegación estadounidense, permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo".

Según el gobierno cubano, en la visita se evidenció que "la isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra Estados Unidos ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación".

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El gobierno cubano evalúa la propuesta. Sin embargo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó más temprano que el levantamiento del "bloqueo" impuesto por Estados Unidos sería "un modo más fácil" de ayudar a la isla.

Cuba está sometida desde finales de enero a un bloqueo energético de Estados Unidos y afronta desde hace varios días una crisis energética muy grave que provoca cortes de electricidad y una creciente exasperación de la población.

"Podría aliviarse el daño de un modo más fácil y expedito con el levantamiento o alivio del bloqueo, pues se conoce que la situación humanitaria es fríamente calculada e inducida" por Washington, escribió Díaz-Canel en X.

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