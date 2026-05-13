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Ciudad Juárez.- La noche de este miércoles la confirmó la Guillermo Arturo Zuany Portillo.

La se da a un día de que se diera a conocer que, como parte de las investigaciones, en el edificio de la fiscalía que encabezaba, se que participaron en el operativo para dar con el narcolaboratorio en el municipio de Morelos en el estado de Chihuahua.

En un pequeño boletín de prensa, la FGE informó que, derivado de la actualización de información presentada por Wendy Paola Chávez, titular de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del narcolaboratorio en el municipio de Morelos, se inició un procedimiento administrativo por una posible omisión de parte del fiscal de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado, Guillermo Arturo Zuany Portillo, lo que derivó en su renuncia.

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Hasta el cierre de esta nota no se brindó mayor información ni detalles sobre este hecho.

Apenas la semana pasada, Zuany Portillo acudió a la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, para rendir su declaración junto con otros elementos más de la FGE.

Este sería el segundo mando de la Fiscalía en Chihuahua que deja su cargo por el caso del narcolaboratorio.

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JACL/cr

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