Con motivo de la “Operación Sable”, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) han realizado diversas acciones en Mazatlán, Sinaloa, entre ellas la detención de presuntos infractores de la ley; incautación de vehículos, armas, munición, así como diversas sustancias ilícitas y equipo de comunicación. Desde la semana pasada se reforzó la seguridad con mil 700 navales.

En un comunicado la dependencia señaló que, en un primer evento, los navales recibir el alertamiento sobre hombres armados en inmediaciones del fraccionamiento Real del Valle, al arribar al lugar, se logró la detención de tres presuntos infractores de la ley, dos vehículos, un arma corta con su cargador y 15 cartuchos.

Operación Sable deja detenidos y decomisos en Mazatlán. Foto: Especiales

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También incautaron dos mil 190 dosis de metanfetamina, dos mil 145 dosis de cocaína y 90 dosis de marihuana, así como equipos de comunicación y numerario.

En un segundo evento, durante patrullaje de disuasión y vigilancia en el poblado de “El Roble”, municipio de Mazatlán, mediante el uso de drones, los uniformados hallaron un vehículo abandonado con reporte de robo, por lo cual se procedió a su inspección.

Operación Sable deja detenidos y decomisos en Mazatlán. Foto: Especiales

En su interior localizaron 40 cartuchos y ocho cargadores.

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La Semar resaltó que a los detenidos se les leyeron sus derechos, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, junto con los efectos asegurados para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

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