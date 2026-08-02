La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que oficiales detuvieron a una mujer que presuntamente intentó ingresar un envoltorio con posible droga al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa; los elementos identificaron que contaba con un ingreso al Sistema Penitenciario y una puesta a disposición ante el Ministerio Público.

A través de un comunicado, la SSC explicó que los hechos ocurrieron cuando policías del Sistema Penitenciario realizaban labores de revisión a las personas que ingresarían al centro penitenciario y observaron a una mujer que actuaba de manera nerviosa.

Detalló que, de acuerdo con los protocolos de actuación policial, una uniformada la condujo al área de cubículos para realizarle una revisión preventiva, durante la cual le aseguró un envoltorio cubierto con cinta canela que contenía aproximadamente 41 gramos de una hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

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El pasado 12 de junio, EL UNIVERSAL informó que, en los últimos cinco años, el 85.7% de las personas puestas a disposición del Ministerio Público por intentar ingresar objetos prohibidos a reclusorios de la Ciudad de México han sido mujeres.

De acuerdo con datos obtenidos por este diario, entre 2021 y 2025 fueron detenidas 35 personas por intentar introducir droga, armas, dinero en efectivo, bebidas energizantes y alcohol a centros penitenciarios capitalinos; de ellas, 30 fueron mujeres, tres hombres y en dos casos no se especificó el sexo.

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Por estos hechos, la mujer, de 49 años, fue detenida, informada de sus derechos constitucionales y, junto con la presunta droga asegurada, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

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La SSC agregó que, en 2024, la mujer tuvo un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de resistencia de particulares y ese mismo año fue presentada ante un agente del Ministerio Público por su presunta participación en un robo a transporte público.

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mahc/LL