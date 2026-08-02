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Este domingo en redes sociales se difundió una fotografía en la que se detalla un supuesto desalojo de usuarios de un tren en la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro por presencia de humo.
Al respecto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) explicó que la circulación de los trenes es continua en la Línea 2, pero más temprano se realizó la revisión de un tren y el servicio se mantuvo en operación.
El organismo pidió a las y los usuarios atender las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.
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mahc/LL
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