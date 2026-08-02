Con el propósito de evitar que desechos textiles terminen en rellenos sanitarios, ríos, playas o el mar, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) implementó la campaña “Gol por el Ambiente”, en donde las personas podrán llevar prendas que ya no utilicen a cualquiera de los 333 centros de acopio instalados en 27 estados del país.

En un boletín, la autoridad ambiental detalló que los centros de acopio se encuentran en universidades, hoteles, aeropuertos, tiendas departamentales, empresas, oficinas públicas y centros de trabajo, donde la ropa tendrá una “segunda vida” que evitará que se convierta en contaminación.

Según señaló la dependencia federal, a la iniciativa se sumaron cadenas comerciales como Walmart México y C&A, además de alcaldías, municipios y otras dependencias públicas, así como universidades y organizaciones del sector civil.

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En esta campaña, Profepa prevé recuperar 1 millón 389 mil 990 kilogramos de plásticos usados y 19 mil 942 kilogramos de textiles usados.

“Cada botella, envase o prenda entregada representa una oportunidad para reducir residuos, proteger la biodiversidad y meter un Gol por el Ambiente”, hizo un llamado la Procuraduría a participar.

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Tu ropa usada puede ser muchas cosas, menos un problema para el ambiente. Súmate a Gol por el Ambiente y lleva tus textiles a nuestros centros de acopio para darles una nueva vida 👚♻️



📆 Conoce las fechas límite para entregar tus materiales: https://t.co/uFkoyzFitI

📍 Ubica tu… pic.twitter.com/FWDUWxifd2 — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) August 2, 2026

¿Dónde puedo ubicar el centro de acopio más cercano a mi domicilio?

Para ubicar la sede más cercana a tu domicilio para llevar plásticos o textiles, la Profepa habilitó un directorio con todos los puntos de reciclaje activos. Puedes consultarlo en el siguiente mapa:

Es importante destacar que cada centro de acopio tiene fechas límite para la recepción de los materiales. Puedes revisar en el siguiente enlace cuáles se encuentran aún habilitados: Fecha límite de centros de acopio.

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Productos y técnicas que sí funcionan para eliminar el olor a sudor. Foto: Unsplash

¿De qué sirve llevar la ropa usada a un centro de recolección de textiles?

De acuerdo con la Profepa, al llevar las prendas usadas a un centro de recolección de textiles, la ropa puede transformarse en:

Nuevas fibras para fabricar ropa

Bolsas reutilizables

Alfombras

Rellenos para muebles y colchones

Materiales aislantes para la construcción

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