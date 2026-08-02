[Publicidad]
Culiacán, Sin. - La Secretaría de Turismo del Estado, Mireya Sosa Osuna dijo que, en este periodo vacacional de verano, el número de visitantes a Mazatlán se estima en un millón 440 mil, flujo que ha mantenido prácticamente llenos los hospedajes y ha generado una importante derrama económica.
Señaló que los sectores con mayor beneficio director por el número de turistas que se han tenido son el transporte tradicional y de alquiler (pulmonías y taxis) restaurantes, comercios, guías de turistas y la cadena hotelera.
Lee también Mamá de Dafne confirma autenticidad de audio; asegura que la voz del 911 es de Estrella “N”
La funcionaria estatal manifestó que la combinación única de riquezas naturales, patrimonio cultural y la modernidad hace que el puerto destaque frente a otros destinos del país, por lo que se continua con su promoción.
Sosa Osuna manifestó que los puntos de mayor afluencia en Mazatlán, sobre sale el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortes, el Faro Mazatlán y su mirador de cristal, el Observatorio 1873, el centro histórico y la franja costera.
La calidad de las playas, su famosa cocina del mar y la calidez de su gente reafirma el liderazgo que mantiene el puerto, como uno de los centros turísticos más vibrantes y competitivos de México
[Publicidad]
Trasladan a 20 reos de Mazatlán a penal federal; refuerzan estrategia de seguridad y reinserción social
dmrr
[Publicidad]
Más información
Tendencias
¿Qué le das a tu michi?; Profeco exhibe marcas de alimento húmedo que no cumplen lo que prometen
Metrópoli
Volcán Popocatépetl registra 55 exhalaciones en 24 horas; permanece en Amarillo Fase 2
Universal Deportes
Liga MX: Toluca vs Necaxa – EN VIVO – Jornada 3 – Apertura 2026
Nación
Aseguran cuatro toneladas de cigarros ilícitos en el AICM; estaban ocultos en embarques de China y Corea
Al día
¡Tortota! Torta Fest 2026 rompe récord Guinness y reúne a casi 600 mil personas en la CDMX
La Roja
¡Horror! Se registra un atentado terrorista en Kabal, Pakistán, hay 14 muertos y varios heridos
Espectáculos
¿Le hicieron la macumba? Fans de Lupita Villalobos lanzan advertencia tras experiencia paranormal
Viral
¡Qué hermoso! Dron capta una ballena jorobada dando a luz a su cría en una ruta migratoria