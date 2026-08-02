Culiacán, Sin. - La Secretaría de Turismo del Estado, Mireya Sosa Osuna dijo que, en este periodo vacacional de verano, el número de visitantes a Mazatlán se estima en un millón 440 mil, flujo que ha mantenido prácticamente llenos los hospedajes y ha generado una importante derrama económica.

Mazatlán espera un millón 440 mil visitantes este verano; hoteles mantienen alta ocupación. Foto: Especial.

Señaló que los sectores con mayor beneficio director por el número de turistas que se han tenido son el transporte tradicional y de alquiler (pulmonías y taxis) restaurantes, comercios, guías de turistas y la cadena hotelera.

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La funcionaria estatal manifestó que la combinación única de riquezas naturales, patrimonio cultural y la modernidad hace que el puerto destaque frente a otros destinos del país, por lo que se continua con su promoción.

Mazatlán espera un millón 440 mil visitantes este verano; hoteles mantienen alta ocupación. Foto: Especial.

Sosa Osuna manifestó que los puntos de mayor afluencia en Mazatlán, sobre sale el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortes, el Faro Mazatlán y su mirador de cristal, el Observatorio 1873, el centro histórico y la franja costera.

La calidad de las playas, su famosa cocina del mar y la calidez de su gente reafirma el liderazgo que mantiene el puerto, como uno de los centros turísticos más vibrantes y competitivos de México

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