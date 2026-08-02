Culiacán, Sin.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que veinte internos recluidos en el centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán fueron trasladados vía área al Centro de Reinserción Social Federal número 17, ubicado en el estado de Michoacán.

Se dio a conocer que estas acciones impulsadas por el gobierno federal, contribuyen a reducir los riesgos en los centros de reclusión de los estados y se fortalece las estrategias para una reinserción social efectiva.

Los veinte internos del penal del Castillo, en Mazatlán, fueron trasladados al aeropuerto en un operativo especial en el que participaron las fuerzas federales parta su custodia y luego subidos a un avión que los traslado al estado de Michoacán.

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