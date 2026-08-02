Lo que comenzó como uno de los momentos más importantes para una familia terminó convirtiéndose en un caso que ha generado un debate en redes sociales. Brandon Hernández, conocido como "Soy el May", denunció que su esposa, María Fernanda - "Mafer"- quedó ciega y con paraplejia después de dar a luz en un hospital privado de la Ciudad de México.

Influencer “Soy El May” denuncia que su esposa quedó ciega y parapléjica tras dar a luz. Foto: Redes sociales

A más de 50 días de los hechos, el influencer aseguró que sigue sin recibir respuestas claras y confirmó que el caso ya se encuentra en un proceso legal.

¿Qué pasó con la esposa de "Soy el May" tras el parto?

Desde hace 57 días, Brandon ha utilizado plataformas como Instagram para documentar la situación que enfrenta su familia. De acuerdo con su versión, Fer, dio a luz a su hija María Victoria el pasado 6 de junio en el Hospital San Ángel Inn Chapultepec.

El creador de contenido explicó que el nacimiento de la bebé transcurrió sin complicaciones aparentes. Sin embargo, minutos después del parto, la condición de su esposa cambió de forma inesperada y tuvo que ser atendida de emergencia.

Según relató, inicialmente le informaron que Mafer sería trasladada al área de recuperación y que posteriormente le llevarían a su hija para permanecer juntas. No obstante, al notar que el tiempo pasaba sin recibir noticias, descubrió que el personal médico atendía una emergencia que, más tarde, le confirmaron correspondía a su esposa.

Brandon afirmó que un medicamento habría desencadenado un infarto, situación que provocó que Mafer permaneciera siete minutos sin signos vitales.

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"Le dieron un medicamento que le provocó el infarto. Murió siete minutos", expresó.

¿Cuál es el estado de salud de Mafer actualmente?

Aunque Mafer logró salir del estado de coma en el que permaneció durante parte de su hospitalización, su recuperación continúa siendo compleja.

De acuerdo con lo informado por su esposo, la joven aún no recupera la vista y permanece con paraplejia, además de enfrentar episodios de ansiedad mientras continúa internada.

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En uno de los videos publicados, Hernández aseguró que su esposa desconoce qué medicamentos está recibiendo y que la familia tampoco ha obtenido explicaciones suficientes sobre el tratamiento.

"Mi esposa está entrando en una crisis de ansiedad. No nos están explicando qué medicamentos le están dando. Ella dice que no ve", declaró.

¿Qué irregularidades denuncia la familia contra el Hospital San Ángel Inn?

Además de relatar las complicaciones médicas, "Soy el May" sostuvó que durante la atención hospitalaria se presentaron varias presuntas irregularidades médicas.

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Según su testimonio, el hospital no ha proporcionado información clara sobre el tratamiento aplicado ni sobre los medicamentos administrados a Mafer. También señaló que no ha existido un médico responsable que dé seguimiento permanente a su caso.

https://www.instagram.com/p/DbCjujTNCVi/

El influencer aseguró además que estudios importantes, como una resonancia magnética, se retrasaron presuntamente por falta de insumos dentro del hospital. A esto sumó que, mientras su esposa permanecía en terapia intensiva, no se permitió el ingreso de especialistas externos para obtener una segunda opinión médica.

Hernández también criticó el trato recibido durante la hospitalización, al señalar que, mientras buscaba respuestas sobre la evolución de Mafer, el hospital priorizaba la solicitud de pagos relacionados con la atención médica.

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¿Habrá acciones legales por el caso de Soy el May?

Ante la falta de respuestas que, aseguró, ha recibido por parte del hospital, el creador de contenido confirmó que ya cuenta con asesoría jurídica para llevar el caso por la vía legal.

Por medio de un clip reveló que las autoridades ya comenzaron a revisar lo ocurrido y no descartó convocar a una manifestación pública para exigir que se esclarezcan las circunstancias que llevaron al deterioro del estado de salud de Mafer.

"Ya estoy en un proceso legal. La jefa de todas las fiscalías movió todo y ahora están revisando el caso", afirmó.

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Hasta el momento,el Hospital San Ángel Inn Chapultepec no ha emitido un posicionamiento público sobre los señalamientos difundidos por el influencer, mientras las investigaciones continúan su curso.

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