Nación | 02-08-26 | 10:32 | Actualizada | 02-08-26 | 11:20 |

Un juez federal dictó prisión preventiva en contra de , alias el “”, líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Jesús Salvador Vela Salazar, por su posible participación en los delitos de posesión con fines de comercio en la variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego, ambos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

“R1”, también es probable autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, , ocurrido el 1 de noviembre del 2025, durante el Festival de las Velas, en el Centro Histórico de ese municipio.

Estas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien los presentó ante el juzgador para obtener la determinación.

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La defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. Los dos individuos quedaron recluidos en el Cefereso Número 1, “Altiplano”, en el Estado de México.

El “R1” y Vela Salazar arribaron la madrugada de este domingo al penal. Los sujetos fueron arrestados en la colonia Los Naranjos, en Atotonilco El Alto, Jalisco.

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De acuerdo a las autoridades en el lugar, hombres armados agredieron a los elementos que participaron en el operativo.

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Los uniformados aseguraron armas de fuego, cartuchos de diferentes calibres, vehículos y otros indicios.

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em/LL

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