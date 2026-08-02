Sabía que iba a llegar en algún momento. Joel Huiqui no escondió la frustración por la primera derrota de Cruz Azul en el Apertura 2026, aunque también evitó caer en el dramatismo. El estratega aseguró que el tropiezo ante Atlante forma parte del futbol y afirmó que ahora toca corregir para recuperar el camino.

El descalabro por 2-3 en el estadio Banorte puso fin a una racha de 10 partidos sin perder. Pese al resultado, el entrenador dejó claro que el equipo mantiene la confianza en el proyecto y considera que este momento pondrá a prueba el carácter del plantel.

“A veces uno se malacostumbra o se acostumbra a ganar siempre y ahora nos tocó perder. El equipo tuvo muchos días de partidos sin perder y creo que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. La dinámica del campeonato, del Campeón de Campeones te lleva a pensar que la vida siempre es así y realmente no es así”.

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El técnico también defendió a sus futbolistas y rechazó que un solo resultado cambie la imagen del grupo. “No etiqueta a los jugadores ni a mí con el resultado. Este momento es cuando tienes que atesorar los triunfos. Veo que les duele la derrota, pero no veo que se quejen de la derrota porque es parte del proceso”.

Con la Leagues Cup en puerta, Huiqui considera que la caída llegó en un punto que permite hacer ajustes. “Nosotros tuvimos una racha de muchos días sin conocer la derrota y hoy llega la derrota, en un momento en el que tenemos que ajustar unas cosas, esa es la realidad. Es un momento adecuado para reorganizar el plan, sin perder de vista que es lo que queremos”.

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Y agregó: “Teniendo un plantel tan competitivo la propuesta y lo que hemos estado construyendo fue generar un ambiente de competencia, el plan fue el mismo, no cambia nada”.

El entrenador también reconoció el trabajo del Atlante, rival que supo aprovechar sus oportunidades y castigó los errores celestes. “La realidad es que también dentro de las acciones de los tres goles, Atlante hizo una buena acción individual”, concluyó.