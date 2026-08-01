La llegada de Rafael Márquez al banquillo de la Selección Mexicana ha generado expectativa dentro del futbol nacional.

Después de formar parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre y acumular experiencia en los procesos de formación del Barcelona, el histórico excapitán del Tri asumirá el reto de encabezar el proyecto rumbo al Mundial de 2030, una responsabilidad que muchos consideran natural por su trayectoria y liderazgo dentro de las canchas.

Entre quienes respaldan su nombramiento se encuentra Daniel Arriola, exjugador del Atlas y antiguo compañero de Márquez.

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El exdefensor destacó las cualidades del nuevo seleccionador nacional y aseguró que pocos personajes en el futbol mexicano cuentan con la autoridad y el conocimiento.

Para Arriola, el legado construido por Márquez en clubes como Barcelona, Mónaco y la propia Selección Mexicana lo convierte en una voz que merece ser escuchada dentro del vestidor tricolor.

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"Creo que como jugador, cuando tienes un referente al frente, siempre te exige y te saca lo mejor de ti, porque no le podemos, ahora sí, como se dice, venderle piñas al entrenador. Estamos hablando de alguien que lo ha ganado todo", mencionó.

Arriola, le pidió a los jóvenes que formen parte del proyecto aprender de Márquez.

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"Cuando tienes a un tipo así, con esa experiencia y esa trayectoria, lo único que queda es aprender, ¿no? Observar, ver, aprender y copiar lo que hace bien. Rafael tiene carácter y eso le ayudará", finalizó.