Con demasiado sufrimiento y un poco de fortuna, la Selección Mexicana Sub-23 empató (1-1) con República Dominicana y todavía sueña con avanzar a la siguiente ronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Ante el país anfitrión, el equipo de Eduardo Arce no ofreció su mejor versión, pero rescató un punto que le sirve para sus aspiraciones de superar la fase de grupos.

Con poco futbol, el Tricolor salió con vida del estadio Moca 85, gracias a a que Jonathan Pérez aprovechó una pésima salida del portero rival, quien tiró por la borda la ventaja que ya tenía su escuedra.

#Sub23 | ¡Y fue con este gol que empatamos el partido! 💥⚽



Contundente Jonathán Pérez.#JCC2026 💚🤍❤️ pic.twitter.com/TLkWoPFCo2 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 2, 2026

El gol del futbolistas de las Chivas cayó en la recta final del partido (77'); fue una inyección de motivación para los mexicanos y un balde de agua fría para los dominicanos.

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Los locales se fueron al frente en el marcador, con una anotación de Javier Roces (19') y se ilusionaron con la posibilidad de derrotar a México.

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Sin embargo, no fueron capaces de mantener el marcador a su favor y tampoco hicieron lo suficiente para ir a buscar su segundo tanto.

Antes de que Jonathan Pérez lograra la paridad, el Tri Sub-23 ya había tenido una oportunidad de oro, pero Karol Velázquez la desperdició.

Luego de que el árbitro central señalara una pena máxima a favor de México, Karol Velázquez tomó el balón con confianza y se dirigió al manchón para ejecutar su disparo.

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Sin embargo, realizó un pésimo tiro y mandó el esférico por un costado (44') de la cabaña dominicana.

Para fortuna de Eduardo Arce y sus dirigidos, una nueva oportunidad llegó. En esta ocasión, el atacante mexicano no la desaprovechó y con un cabezazo mandó el balón al fondo de las redes.

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Punto más que valioso para la Selección Mexicana Sub-23 que aún tiene vida en Santo Domingo 2026.

Su siguiente partido será contra Guatemala, contra quien tienen prohibido perder, si quieren clasificar a la siguiente instancia.