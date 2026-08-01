El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que, debido al ingreso de agua en la zona de vías de la Línea 3 del Metro –a la altura de la estación Deportivo 18 de Marzo–, el servicio fue suspendido de manera provisional en el tramo de La Raza a Indios Verdes.

Al momento, los trenes operan únicamente de Universidad a La Raza, en ambos sentidos, mientras continúan los trabajos para atender las afectaciones por las lluvias.

En redes sociales, el director del Metro explicó que personal del STC ya realiza labores para retirar el agua acumulada en la zona afectada y garantizar que el servicio pueda reanudarse en condiciones seguras.

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“Debido al ingreso de agua en la zona de vías, a la altura de Deportivo 18 de Marzo de la Línea 3, derivado de las fuertes lluvias registradas en la ciudad, el servicio de trenes se ofrece de manera provisional de Universidad a La Raza, en ambos sentidos. Por el momento, no hay servicio entre La Raza e Indios Verdes”, informó.

¿Qué estaciones no tienen servicio en la Línea 3 del Metro?

La Raza

Potrero

Deportivo 18 de Marzo

Indios Verdes

Afectaciones en Metrobús Línea 1

El Metrobús informó que la Línea 1, que corre a lo largo de la avenida Insurgentes, también presenta afectaciones. Por el momento solo hay servicio en el tramo que va de El Caminero a Buenavista y se mantiene suspendido el paso de las unidades de Manuel González a Indios Verdes.

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El Metrobús informó que la Línea 1 que corre a lo largo de la avenida Insurgentes, también presenta afectaciones. | Foto: Especial.

La afectación se debe a la caída de un árbol sobre Insurgentes Norte, a la altura de la estación 18 de Marzo con dirección a Pachuca.

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JACL/cr