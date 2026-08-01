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Omar García Harfuch informó la detención de Alfonso Fernández Magallón, conocido como “Poncho La Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares.
A través de un mensaje en una red social, el funcionario señaló que la detención de Fernández Magallón, del Cártel de Los Reyes, fue resultado de una operación del Ejército Mexicano contra
Su captura desató bloqueos e incendiaron vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, Michoacán.
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Indicó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín.
Además de que autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su detención.
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gs/bmc
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