[Publicidad]
Michoacán. - Autoridades de los tres niveles de gobierno confirmaron una serie de bloqueos en el municipio de Los Reyes, Michoacán, resultado, presuntamente, de una importante captura a manos de un grupo de élite del Ejército Mexicano.
El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) del estado informó que, al momento, persisten los siguientes bloqueos a la circulación en la entidad:
- Tramo carretero Jacona–Los Reyes, a la altura del Puente Tocumbo (municipio de Tocumbo).
- Carretera Los Reyes–Peribán, en la desviación a Imbarácuaro (municipio de Los Reyes).
- Carretera Los Reyes–Peribán, en el acceso a Peribán a la altura de Los Laureles (municipio de Peribán).
- Carretera Los Reyes–Uruapan, a la altura del entronque a Pamatácuaro (municipio de Los Reyes).
- Carretera Uruapan–Peribán, a la altura de la glorieta de San Francisco Peribán (municipio de Peribán).
Leer también Incendian tres vehículos en distintos puntos de Colima; al menos uno habría sido quemado con una bomba molotov
Con relación a estos hechos, en los que grupos de civiles han utilizado vehículos y en algunos casos incendiado las unidades, el C5i recomendó a las y los automovilistas tomar previsiones y mantenerse informados a través de canales oficiales.
Hasta este momento, ninguna autoridad ha revelado la identidad de la persona detenida en esa zona de Michoacán, colindante con el estado de Jalisco.
Guardia Civil mantiene despliegue operativo
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que la Guardia Civil mantiene un despliegue operativo en distintos puntos de la región de Los Reyes y municipios aledaños, luego de los bloqueos registrados esta tarde.
[Publicidad]
A través de sus redes sociales, detalló que las acciones se realizan para restablecer las condiciones de seguridad, proteger a la población y apoyar en la liberación de las vías de comunicación, en coordinación con autoridades federales.
Grecia Quiroz y gobierno de Michoacán celebran captura del "R1"; piden una investigación seria por el caso Carlos Manzo
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Excompañero de Rafael Márquez advierte a la Selección Mexicana: "No le pueden vender piñas, lo ganó todo"
Universal Deportes
Cruz Azul reconoce a Charly Rodríguez que llega a 200 partidos con La Máquina
Universal Deportes
Abierto de Los Cabos mantiene la calma ante los cambios en el calendario que analiza la ATP
Metrópoli
Líneas 1 y 7 del Metrobús presentan afectaciones por lluvias; no hay servicio en varios estaciones
La Roja
¡Fue rapeado! Asesinan al rapero Soldis-C4 en Guadalajara, agresor huyo en motocicleta
Viral
¡Que susto! Se registra un atentado en recinto policial al nororiente de Colombia, hay 11 heridos
Al día
Equipos de emergencia rescatan a una mujer que intentó quitarse la vida en Metepec, Edomex
Fútbol
¿Dónde ver León vs Pachuca EN VIVO? Horarios y canales de transmisión de la Jornada 3 de la Liga MX