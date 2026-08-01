Michoacán. - Autoridades de los tres niveles de gobierno confirmaron una serie de bloqueos en el municipio de Los Reyes, Michoacán, resultado, presuntamente, de una importante captura a manos de un grupo de élite del Ejército Mexicano.

El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) del estado informó que, al momento, persisten los siguientes bloqueos a la circulación en la entidad:

Tramo carretero Jacona–Los Reyes, a la altura del Puente Tocumbo (municipio de Tocumbo ).

). Carretera Los Reyes–Peribán, en la desviación a Imbarácuaro (municipio de Los Reyes ).

). Carretera Los Reyes–Peribán, en el acceso a Peribán a la altura de Los Laureles (municipio de Peribán ).

). Carretera Los Reyes–Uruapan, a la altura del entronque a Pamatácuaro (municipio de Los Reyes).

Carretera Uruapan–Peribán, a la altura de la glorieta de San Francisco Peribán (municipio de Peribán).

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Con relación a estos hechos, en los que grupos de civiles han utilizado vehículos y en algunos casos incendiado las unidades, el C5i recomendó a las y los automovilistas tomar previsiones y mantenerse informados a través de canales oficiales.

Hasta este momento, ninguna autoridad ha revelado la identidad de la persona detenida en esa zona de Michoacán, colindante con el estado de Jalisco.

Guardia Civil mantiene despliegue operativo

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que la Guardia Civil mantiene un despliegue operativo en distintos puntos de la región de Los Reyes y municipios aledaños, luego de los bloqueos registrados esta tarde.

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A través de sus redes sociales, detalló que las acciones se realizan para restablecer las condiciones de seguridad, proteger a la población y apoyar en la liberación de las vías de comunicación, en coordinación con autoridades federales.

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JACL/cr