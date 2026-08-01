Tizimín, Yucatán.- Agentes de la Policía Municipal de Tizimín aseguraron a un cocodrilo, el cual deambulaba sobre el tramo carretero San Juan–Santa Elena, frente al Rancho Sagrado Corazón.

Tras realizar las maniobras para proteger al réptil, los oficiales lo trasladaron hasta una aguada ubicada a varios kilómetros del lugar, donde fue liberado de forma segura en su hábitat natural.

Leer también Vinculan a proceso a viuda del alcalde de Temoac, Morelos, por extorsión agravada; liberan a jefe policiaco por falta de pruebas

Los oficiales lo trasladaron de forma segura a su hábitat natural. | Foto: Especial.

La intervención permitió evitar riesgos para los habitantes de la zona y proteger al animal de posibles agresiones o accidentes.

Especialistas señalan que los avistamientos de cocodrilos en Yucatán ocurren principalmente a la expansión urbana, la temporada de lluvias y la búsqueda de alimento, ya que estos factores reducen su espacio natural y los obligan a desplazarse hacia zonas pobladas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

cr