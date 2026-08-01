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Tizimín, Yucatán.- Agentes de la Policía Municipal de Tizimín aseguraron a un cocodrilo, el cual deambulaba sobre el tramo carretero San Juan–Santa Elena, frente al Rancho Sagrado Corazón.
Tras realizar las maniobras para proteger al réptil, los oficiales lo trasladaron hasta una aguada ubicada a varios kilómetros del lugar, donde fue liberado de forma segura en su hábitat natural.
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La intervención permitió evitar riesgos para los habitantes de la zona y proteger al animal de posibles agresiones o accidentes.
Especialistas señalan que los avistamientos de cocodrilos en Yucatán ocurren principalmente a la expansión urbana, la temporada de lluvias y la búsqueda de alimento, ya que estos factores reducen su espacio natural y los obligan a desplazarse hacia zonas pobladas.
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