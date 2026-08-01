Mérida, Yucatán. - Un hombre que subió hasta la cima de una torre de telecomunicaciones provocó la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia este sábado en la colonia Plan de Ayala Sur, en la capital yucateca.

Los hechos se registraron en la calle 50, esquina con la 203, en la parte trasera de un establecimiento comercial, donde vecinos alertaron a las autoridades al observar a la persona subir por la estructura metálica.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Cuerpo de Bomberos, quienes desplegaron un operativo para garantizar la integridad física del individuo y la seguridad de la zona.

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Según versiones de testigos, el hombre habría roto candados para ingresar al lugar, generando preocupación entre quienes observaron la situación.

Incluso, comentaron que hace unos días, fue detenido en Progreso, tras verse involucrado en otro altercado, por lo que este nuevo episodio ha causado inquietud entre los habitantes del sector.

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Tras varios minutos de maniobras, lograron ponerlo a salvo y fue trasladado para recibir atención médica especializada.

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JACL/cr