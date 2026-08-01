El partido de Querétaro frente a Tigres, que terminó con una sorpresiva victoria de los Gallos sobre los felinos, tuvo un momento de tensión cuando un futbolista queretano le dio un balonazo a Katia Itzel García.

La árbitra mexicana, que pitó en el Mundial 2026, volvió a dirigir un juego de Liga MX en el que fue cuestionada por otros ex árbitros debido a su desempeño en la cancha.

Además de las polémicas que registró en este encuentro, Katia Itzel se llevó un duro pelotazo por parte de Paulo Victor, futbolista de Querétaro. Después de haber señalado una falta en contra de los Gallos, el jugador queretano impactó el balón en dirección de la silbante, acción que dividió comentarios.

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Tal y como lo expresó Francisco Chacón, ex árbitro de la Liga MX, quien mostró su postura en redes por lo sucedido, dejando en claro que el jugador debía de ser expulsado, pero también señaló que le falta carácter a la silbante.

"Independientemente del mal trabajo de Katia Itzel en el Querétaro vs Tigres es una vergüenza lo del jugador de Gallos Paulo Victor de Almeida Barbosa (muy malito por cierto), el cual después de haberse sancionado una falta en su contra, con toda alevosía le da un balonazo a Katia Itzel, muchos podrán decir que porque no lo expulsó, está claro que no tiene nivel, ni el carácter para hacerlo", escribió el hoy analista arbitral.

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