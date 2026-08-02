Lerma, Méx.— La Universidad Mexiquense de Seguridad (UMS) concentrará la formación inicial de los policías estatales y municipales del Estado de México, la medida se estableció en la última sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con lo que se dejará de recurrir a instituciones privadas para la capacitación de los elementos.

El rector de la UMS, Gonzalo Hernández Durazo, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que el cambio deriva de la reforma en materia de seguridad del pasado 4 de febrero, que otorgó a la institución el carácter de órgano técnico en materia de formación, profesionalización y certificación.

“Con eso la Universidad es la encargada de diseñar, homologar y certificar los programas, instructores y evaluaciones para garantizar los estándares internacionales del Programa Rector de Profesionalización emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública”, señaló.

Hernández Durazo indicó que el nuevo esquema busca establecer criterios comunes para la preparación de los elementos y evitar que cada corporación opere con modelos distintos de formación.

Universidad Mexiquense de Seguridad formará a policías

“Tiene como objetivo homologar los procesos de formación, fortalecer los estándares académicos y asegurar que todos los policías del Estado de México desarrollen las mismas competencias profesionales”, afirmó.

El rector sostuvo que la concentración de la formación permitirá establecer un modelo académico único para los cuerpos policiales de la entidad.

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“El fin es que se deje de depender de diferentes esquemas y exista un solo modelo académico con estándares altos de calidad. Lo que queremos es homologar la formación”, puntualizó.

Durante este 2026, la UMS tiene concertada la capacitación de 10 mil 73 elementos de seguridad, lo que contempla “formaciones iniciales, actualizaciones y especializaciones de elementos de los municipios, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGJEM)”.

“Hay quienes ya están cursando actualmente y otros que van a ingresar en agosto de competencias básicas que son en septiembre. Sin embargo, la cifra puede crecer” en lo que resta del año, comentó Hernández Durazo.

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Precisó que del total, “3 mil 850 corresponden a policía de proximidad, custodio penitenciario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México; a municipios, entre actualizaciones, especializaciones y formación inicial corresponden 3 mil 900; y a la Fiscalía de Justicia del Estado de México, que son policías de investigación, ministerios públicos y peritos, 882, aproximadamente; competencias básicas de municipios que tenemos concertados, mil 442 elementos”.

En este marco, Gonzalo Hernández sostuvo que “la UMS puede capacitar y formar a los elementos de seguridad de los 125 municipios del estado”, aunque ello no significa que se capacitarán todos de manera simultánea, se hará de forma programada mediante un calendario.

Universidad Mexiquense de Seguridad formará a policías

“Formarlos significa preparar servidores públicos con conocimientos jurídicos, capacidades tácticas, habilidades de mediación, derechos humanos, proximidad con la ciudadanía, manejo de tecnología, principios éticos, entre otros.

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“Asimismo, mantener un programa permanentemente actualizado frente a nuevas formas de la delincuencia, inteligencia policial, análisis criminal y herramientas tecnológicas”, apuntó.

Gonzalo Hernández estimó que los cambios en la formación de los elementos policiacos “se deben de ir notando de manera paulatina” ante la ciudadanía, ya que las actualizaciones en la formación “están enfocadas en reducir la incidencia delictiva”.

“Este reto representa una responsabilidad para consolidar una policía más profesional, más cercana a la ciudadanía, preparada para responder a los desafíos actuales, lo mismo para los operadores de procuración de justicia”, dijo.

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