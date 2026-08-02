Sin escatimar recursos en el escenario y entregando lo mejor de su repertorio, la cantante e idol Jennie hizo historia esta noche, siendo la primera artista surcoreana en encabezar una fecha del festival Lollapalooza, conquistando al público con lo mejor de su repertorio y estrenando sencillos.

La expectativa por ver a Jennie sobre el escenario de Lollapalooza comenzó desde temprana hora del día de hoy, cuando la idol compartió en su cuenta de Instagram un momento del soundcheck, en fotografías y video, donde ella aparecía sobre el escenario con una sombrilla cubriéndose de la lluvia, y con el mensaje para sus fans de que esta noche se verían.

Pero el momento de la espera terminó cuando las luces del lugar se apagaron y en el escenario apareció proyectado el nombre de la idol en medio de llamas, entonces emergiendo de una plataforma la exBlack Pink apareció en escena, ataviada con una chaqueta militar rosa, un top y pantalones negros, coronada con una guirnalda de plumas, cantando Filter.

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En seguida continuó con Damn Right, en cuya coreografía imprimió toda su sensualidad. Al terminar saludó al público presente en el Grant Park de la siguiente manera: "Chicago grita para mí", y acto seguido comenzó a cantar Mantra.

"¡Hola! ¿Cómo se siente todo el mundo esta noche? Estoy muy, muy feliz de estar aquí, verlos a todos ustedes frente a mí es como un sueño ¿Todos están bien? ¿El clima los ha tratado bien? Que tengan una noche increíble, espero que la disfruten", expresó Jennie emocionada.

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Después bajó la velocidad del show con canciones como Start a war y Handlebars, para después regresar con más fuerza y un cambio de ropa, ahora en hot pants y una gabardina café, interpretando Zen, siempre acompañada de sus diez bailarines.

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Siguieron Love Hangover, Dracula, Seoul City y Less than a lover, este último sencillo recién estrenado; pero las cosas nuevas continuaron, ya que Jennie presentó dos nuevas canciones, Sweet Tooth y Fallen Angel.

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"Que bella noche para estar juntos", expresó la cantante antes de interpretar el tema Starlight.

Como no podía ser de otra forma, Jennie cerró la noche con un tema que resume su estilo y propuesta musical, Like Jennie, con la cual dejó en claro porque es una de las idol más famosas en el mundo.

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