Actualmente se cree que las memorias USB ya no son un dispositivo primordial para almacenar información, esto debido al impacto que ha tenido el almacenamiento en la nube. Sin embargo, el crecimiento de archivos pesados, la dependencia a conexiones de internet estables e incluso el aumento en los riesgos de seguridad, han hecho que estos dispositivos tengan todavía un lugar importante en nuestras vidas.

Debido a su importancia, las marcas siguen vendiéndolas e incluso se han atrevido a experimentar con el diseño de estas. Tal es el caso de la unidad flash USB-C SANDISK Crayola, una memoria USB que tiene forma de un crayón, la cual da una vibra bastante adorable para profesores, alumnos e incluso para los fanáticos del lettering, pintura, artes o journaling.

De acuerdo con Sandisk, esta memoria no solo es divertida a la vista, sino que también está diseñada para ser fácil de usar. En Tech Bit te contamos todos lo detalles de esta memoria para que la consideres en tus próximas compras.

Sandisk lanza memoria en forma de Crayola; precio y disponibilidad. Imagen: Sandisk

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Cómo funciona la USB-C SANDISK Crayola

La nueva USB-C SANDISK Crayola, es una memoria diseñada para ser fácil de usar. El diseño no se queda únicamente en la memoria, pues al conectarla a una computadora de escritorio, aparece el icono distintivo de Crayola en la aplicación “Archivos”, con ello, los usuarios pueden identificar rápidamente la unidad.

Por otro lado, con la aplicación SANDISK3, los archivos se pueden respaldar, organizar y transferir a través de tabletas USB-C, computadoras y otros dispositivos. Con ello, se garantiza que los proyectos creativos, el trabajo escolar y los recuerdos digitales se mantengan seguros, organizados y listos para compartir en cualquier momento.

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Sandisk lanza memoria en forma de Crayola; precio y disponibilidad. Imagen: Sandisk

Precios, características y disponibilidad

La USB-C SANDISK Crayola está disponible en cuatro colores diferentes: Mango Tango, Cerulean Blue, Electric Lime, y Vivid Violet. Además, sus versiones son de 64 GB, 128 GB y 256 GB, una capacidad importante para una memoria y que puedas almacenar una gran cantidad de archivos, fotos, videos y más en ella.

Está disponible en sitios y canales oficiales de Sandisk y los precios van desde los 710 pesos hasta los 1,450, dependiendo de la capacidad de la memoria; aunque puedes encontrarlas con rebajas en la página oficial de Sandisk.

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