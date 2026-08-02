Culiacán, Sin.- A causa de las lesiones que sufrió Cindy Anahí “N”, de 35 años de edad junto a otra persona del sexo masculino en un ataque armado contra un negocio de autolavado el viernes pasado, en el que perdió la vida un joven empleado, Daniel “N”, de 28 años de edad, esta falleció en un hospital de la capital del estado.

Las autoridades médicas notificaron que la mujer que ingreso al hospital junto con un joven victimas de un ataque a balazos, presentaba lesiones en distintas partes de su cuerpo y cabeza, por lo que esta murió pese a los esfuerzos médicos.

Según las primeras indagaciones, la tarde del viernes pasado, por la calle Puerto de Bambú, en frente de la glorieta del fraccionamiento Zona Dorada, del sector los Ángeles, personas armadas que viajaban en un vehículo descendieron y dispararon contra un negocio de lavado de autos, en cuyos hechos murió un empleado de nombre Daniel “N” de 28 años.

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Presuntamente la mujer que se encontraba fuera del negocio fue alcanzada por los disparos al igual que una persona joven aún no identificado, por lo que los cuerpos de auxilio, les brindaron las primeras curaciones y luego los llevaron al Hospital General.

La Fiscalía General del Estado investiga este ataque al negocio a fin de establecer si la mujer y la persona del sexo masculino que aún permanece hospitalizado, son victimas colaterales de los hechos violentos.

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