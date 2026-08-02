Un operativo del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal se desplegó en la estación migratoria Siglo XXI, durante la noche del sábado y madrugada del domingo, después de que un grupo de migrantes, que aparentemente se quejaba de malos tratos, provocaron disturbios y realizó la quema de colchones y muebles.

Una columna de humo se observó desde las instalaciones del edificio, donde el Instituto Nacional de Migración (INM) ha mantenido a cientos de migrantes de varias nacionalidades que han entrado a México, sin los permisos correspondientes.

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Los soldados, elementos de la GN y Policía ingresaron a las instalaciones, donde controlaron los disturbios, mientras otros montaron guardia alrededor del edificio.

Por la madrugada, dos migrantes de origen venezolano Howard David Caballero y Henderson Villaroel Chopite fueron detenidos por las fuerzas de seguridad y trasladados hacia la delegación del INM de Tuxtla Gutiérrez, a 367 kilómetros de distancia, en espera de ser deportados a su país, confirmaron fuentes oficiales.

El abogado Luis Villagrán aseguró que el INM mantiene cautivos a cientos de migrantes por largos periodos, sin oportunidad de que puedan apelar su salida para tramitar papeles para su estadía legal en México. “Hay un clasismo terrible en el tema migratorio”, sostuvo el director del Centro de Dignificación Humana A.C.

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Contó que los migrantes que han sido arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), son entregados al INM en la frontera norte desde donde son trasladados vía terrestre hasta Tapachula o Villahermosa, pero el México estos migrantes “son retenidos” por el INM, durante tiempos prolongados, sin oportunidad para tramitar papeles para su estadía legal en territorio mexicano, pero además permanecen “incomunicados” y sin acceso a una defensa jurídica.

Lo que ocurre en la estación migratoria, no se conoce en realidad. “Hay una opacidad terrible”, aseguró el defensor de los migrantes que llegan a la frontera sur en busca de oportunidad de trabajo.

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El INM no ha emitido ninguna comunicación por los disturbios que ocurrieron en las instalaciones migratorias.

INM reporta restablecimiento del orden en Estación Migratoria Siglo XXI

Tras registrarse un intento de motín en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas, durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo, el Instituto Nacional de Migración reportó el restablecimiento del orden.

El INM, a cargo de Sergio Salomón Céspedes, indicó que los hechos fueron registrados por la inconformidad de un grupo de personas extranjeras sobre su proceso migratorio.

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Señaló que como consecuencia de los hechos, fueron remitidas a las autoridades dos personas identificadas como probables responsables de haber intentado generar un incendio con la quema de una colchoneta.

"La situación fue atendida y el orden restablecido mediante el diálogo y la coordinación interinstitucional con autoridades federales y estatales", dijo el INM.

Agregó que no se registraron personas lesionadas: "En todo momento, el INM privilegió el respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad".

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