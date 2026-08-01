El señor José Luis Silva Andrade, de 64 años de edad, desapareció en el municipio de Hidalgo, localizado en Michoacán, el pasado 15 de julio, y sus familia lleva más de dos semanas sin conocer su paradero.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el consejero Emanuel Adrián Jiménez García, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, consideró dicha desaparición como lamentable y preocupante, debido a que no nada más atenta contra los derechos de Silva Andrade y los de sus familiares, más bien es un peligro para la defensa de su comunidad, de los derechos humanos y del territorio.

"En la comunidad de Agua Prieta, en Michoacán, existen problemas ejidales y aprovechan la desaparición para ejercer presión sobre las familias. Nosotros como Consejo Nacional Ciudadano pedimos a las dependencias correspondientes tomar acciones urgentes sobre el caso, pero no sólo en este, sino el de todos los desaparecidos, que es un dolor muy profundo para sus familiares", comentó.

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De acuerdo con la asociación civil Serapaz México, el señor José Luis es defensor ambiental en esta comunidad, de forma específica contra la tala ilegal de árboles, y había salido de su casa al escuchar en el Bosque de Los Azufres posibles ruidos de motosierras.

Un día después, un hombre acudió a la casa de sus hermanas y les dijo que lo tenían retenido y, en caso de que no fueran a "negociar con el jefe", la cesión de sus tierras, iban a torturarlo y a desaparecerlo. Ante la amenaza, interpusieron una denuncia por desaparición ante la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pero no han tenido noticias.

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El Consejo Nacional Ciudadano compartió dos comunicados acerca de la desaparición de Silva Andrade, donde calificaron su labor en defensa del medio ambiente como indispensable con el fin de proteger los derechos colectivos, de bienes comunes y medio ambientales.

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"Todos los casos son importantes y tienen que ser atendidos por las autoridades. Ninguno debe dejarse a la deriva. Dedicamos dos comunicados por lo que está pasando con las madres buscadoras, las personas defensoras de derechos humanos, y del medio ambiente. Hicimos esta acción en apoyo a la familia y a las víctimas que tienen un familiar desaparecido", dijo Jiménez García.

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Dicho órgano de consulta del Sistema Nacional de Búsqueda pide a las autoridades:

Implementar medidas de protección a los familiares del señor José Luis Silva Andrade

a los familiares del señor José Luis Silva Andrade Llevar a cabo una evaluación de riesgo a las y los habitantes de la comunidad de Agua Fría

Considerar la labor en defensa del medio ambiente como posible causa de esta última desaparición

Garantizar que las acciones de búsqueda se realicen con apego a los derechos humanos

"En México, la desaparición de personas va en aumento. Creemos que las instituciones harán los competente, sobre todo escuchar a las familias, que es lo importante", concluyó el consejero Emanuel Adrián.

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Según la ficha de búsqueda emitida por parte de las autoridades, Silva Andrade cuenta con las próximas características:

Cabello: Corto y castaño

Ojos: Pequeños y cafés

Boca: Mediana

Labios: Medianos

Cara: Ovalada

Complexión: Delgada

Color de piel: Trigueño

Estatura: 1.60 metros

Peso: 55 kilogramos

Seña particular: Quemadura en el lado derecho del rostro

Al momento de su desaparición, portaba camisa y pantalón azul. En caso de tener información, piden comunicarse al número de teléfono 800-028-77-83.

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