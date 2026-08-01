Alfonso Fernández Magallón "Poncho La Quiringua", detenido en un operativo del Ejército mexicano por tierra y aire en Michoacán, es considerado como actual líder del Cártel de Los Reyes, una de las células delictivas que conforman los Cárteles Unidos.

El gobierno de los Estados Unidos lo tenía en la mira desde que hace unos meses anunció una recompensa de cinco millones de dólares por información que ayudara a la captura de quien fuera socio de Luis Enrique Barragán Chávez "R5" o "Wuicho", otro de los objetivos prioritarios de las agencias de seguridad estadounidenses.

Una investigación del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), reveló que "Poncho La Quiringua" traficó a los Estados Unidos cocaína, fentanilo y metanfetamina, durante décadas, en conjunto con sus aliados de Cárteles Unidos, comandados por Juan José Farías Álvarez "El Abuelo", de Tepalcatepec.

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Según el Servicio de Investigaciones, el michoacano controlaba pistas de aterrizaje empleadas por aviones que transportan cocaína de Colombia a Michoacán.

Y reclutaba a mercenarios colombianos expertos en el manejo de explosivos y drones con la finalidad de hacerle frente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el que el Cártel de Los Reyes se disputa el control de los municipios de Los Reyes, Tingüindin, Tocumbo, Peribán, pegados a la Tierra Caliente michoacana.

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Alfonso Fernández Magallón era el actual líder del Cártel de Los Reyes.

En febrero, los Cárteles Unidos fueron designados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT, por sus siglas en inglés).

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Comenzaron como una alianza de células criminales en Michoacán, para evitar la incursión del Cartel de Jalisco Nueva Generación en el oeste michoacano.

Fernández Magallón es requerido por una Corte de Columbia por delitos de conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego en julio de 2023.

Esta acusación se hizo pública en julio de 2025, coincidiendo con el anuncio de las sanciones del Tesoro contra los líderes de Cárteles Unidos y la oferta de recompensa por "Poncho La Quiringua".

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