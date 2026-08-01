Tras ser detenidos en la comunidad de Imbarácuaro, municipio de Los Reyes, Michoacán, Alfonso Fernández Magallón, alias "Poncho La Quiringua", y dos de sus colaboradores fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de la México.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que elementos del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron al jefe del llamado Cártel de Los Reyes en una operación de precisión en la que le aseguraron droga, armamento y municiones diversas.

Según la dependencia, "Poncho La Quiringua" era colaborador cercano de Juan José Farías Álvarez, "El Abuelo", líder del Cártel de Tepalcatepec, con presencia en los municipios de Cotija, Tocumbo, Los Reyes, Buenavista Tomatlán y Peribán, donde operaba los delitos de robo de vehículos, secuestro, extorsión y tráfico de drogas.

La Defensa lo responsabiliza de los ataques a militares con drones registrados en Cotija el año pasado, así como los de junio y julio del presente año en Tingüindín y Jacona, Michoacán, que han dejado varios elementos fallecidos.

Destacó que la captura se realizó derivado de trabajos de inteligencia de la XII Región Militar, con jurisdicción en el estado de Michoacán.

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cdm