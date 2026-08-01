Morena se deslindó de Roldán Álvarez Ayala, hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como el "R1", detenido por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

A través de un comunicado, aseguró que en congruencia con el movimiento, y ante los señalamientos sobre los vínculos familiares, Morena expulsó en noviembre del 2025 a Roldán.

"Frente a los señalamientos existentes, nuestro movimiento tomó una decisión clara y oportuna: en Morena no se encubre a nadie, no se solapan complicidades y no se tolera ninguna forma de colusión con el crimen", dijo.

Lee también Hay colaboración permanente con agencias de EU: Harfuch; destaca intercambio de información sobre "El Mencho" y "El R1"

También, reiteró que Ramón Ángel Álvarez Ayala no era ni fue militante de Morena, ya que no perteneció ni ocupó algún cargo en el partido.

AMLO advirtió liberación del R1 en 2022

Recordó que en noviembre del 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la liberación del "R1", y señaló "practicas de impunidad que persistían en el aparato judicial heredado por el viejo régimen".

[Publicidad]

Además, reiteró que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido el compromiso para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, quien murió en un ataque armado el 1 de noviembre.

Lee también Caso Dafne Zapata: Filtran supuesto audio de "Estrellita" pidiendo ayuda al 911; "creo que se me está muriendo la alumna", dice

"No se trata únicamente de detener responsables, sino de reconstruir la paz, proteger a las comunidades y evitar que la impunidad vuelva a imponerse", afirmó.

[Publicidad]

Señaló que la política es para "transformar, y que transformar también significa romper complicidades [...] "No se protegen delincuentes, no se encubren responsabilidades y nunca será refugio para traidores de la patria y de la confianza del pueblo".

Roldán Álvarez Ayala fue presidente de Apatzingan

Roldán Álvarez Ayala, hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala "R1", autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue presidente municipal del municipio michoacano de Apatzingan de 2001 a 2004.

Lee también Cae el "R1", autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manzo; Harfuch destaca golpe al CJNG

[Publicidad]

De acuerdo con su página de Facebook, acudió a diferentes mítines del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con destino a las elecciones de Michoacán de 2011, cuando Silvano Aureoles era candidato a gobernador.

Los mismo eran encabezados por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando aún militaba en este partido político, y Cuauhtémoc Cárdenas.

"Andrés Manuel López Obrador encabezó esta tarde un mitin en Apatzingan. Criticó la crisis económica y de seguridad, y afirmó que se puede cambiar si logramos transformar nuestro país. Lo acompañó Silvano Aureoles, candidato del PRD al gobierno de Michoacán", escribió en la descripción de una foto.

[Publicidad]

Roldán Álvarez Ayala, hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala "R1", autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, durante un mitin de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), celebrado en Apatzingán el 24 de julio de 2011. Foto: Facebook Roldan Alvarez Oficial

Lee también Seguridad identifica al "R2", hermano del "R1", como nuevo líder de la célula ligada al CJNG; fue liberado en 2022

Durante la misma campaña, la cual acabó el 30 de octubre de 2011 y contó con la presencia de Cárdenas, Álvarez Ayala compitió para la presidencia municipal de Apatzingán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

bmc