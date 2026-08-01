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Ciudad Victoria, Tamps. - Una mujer de 54 años de edad fue detenida como presunta responsable de haber cometido homicidio por estrangulamiento, en contra de su esposo, en un domicilio del Módulo Habitacional Fovissste de Ciudad Victoria.
La detención de quien fue identificada como Ixil Victoria “N”, fue realizada por elementos de la Unidad General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Según las investigaciones, por la mañana del viernes 31 de julio, la misma señora habría llamado aproximadamente a las 6:30 horas al número de emergencias, solicitando auxilio.
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Los primeros en trasladarse al domicilio ubicado en el número 22 fueron elementos de la Guardia Estatal; enseguida solicitaron el apoyo de una ambulancia, pero era demasiado tarde y solo confirmaron que el hombre había fallecido.
La víctima fue identificada como Eloy Cuauhtémoc Salinas, de 57 años de edad, médico dentista de profesión y profesor en la Escuela Normal de Educadoras de Ciudad Victoria.
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Al lugar también se presentaron agentes de la Unidad General de Investigación, quienes detuvieron a Victoria “N”, ante los indicios de que su esposo había sido estrangulado.
El presunto homicidio y la detención de la esposa se conocieron apenas este sábado por la mañana a través de redes sociales, porque las autoridades no habían emitido información sobre los hechos.
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JACL/cr
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