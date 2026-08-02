Liga MX: Cruz Azul vs Atlante – EN VIVO – Jornada 3 – Apertura 2026

Todo está listo para que el actual campeón del futbol mexicano vuelva a entrar en acción, en el Apertura 2026.

La Máquina de Joel Huiqui vuelve a presentarse en el estadio Banorte, por segundo partido consecutivo.

En duelo correspondiente a la Jornada 3, el equipo celeste se enfrenta al Atlante, quien también vuelve a jugar por segundo juego en fila en la que es de nuevo su casa.

El conjunto de La Noria llega a este compromiso con seis puntos, gracias a las dos victorias que consiguió en las primeras fechas.

En su debut en el naciente torneo del futbol mexicano, derrotó (2-3) al Atlético San Luis en condición de visitante.

Después, venció (2-1) al Puebla en su regreso al Coloso de Santa Úrsula, en duelo que se llevó a cabo a media semana, antes de que disputara el Campeón de Campeones de la Liga MX.

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En ambos encuentros, el Cruz Azul tuvo que venir de atrás para conseguir la victoria, por lo que demostró su capacidad de reacción y su poderío ofensivo.

Por su parte, los Potros de Hierro todavía no han podido obtener un triunfo en su vuelta a la Primera División, por lo que esperan abollarle la corona al monarca para poder sumar de a tres.

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La última vez que estas dos instituciones se vieron las caras fue el 17 de febrero de 2016, en un duelo de la Copa MX.

Aquella ocasión, La Máquina derrotó (2-3) a los Potros de Hierro a domicilio con doblete de Matías Vuoso y un gol de Christian Giménez.

Cabe resaltar que la última vez que el equipo azulgrana venció al celeste fue hace más de 15 años (15 de enero 2011), en un partido de la Liga MX.

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Desde entonces, han pasado 13 juegos sin que el Atlante se imponga al Cruz Azul, con saldo de nueve victorias y cuatro empates.

Este partido comenzará en punto de las 21:00 horas y será transmitido a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Cruz Azul vs Atlante