Sin todavía alcanzar su mejor versión, el Monterrey detuvo el paso perfecto del Atlas.

Los Rayados vencieron (0-2) al Atlas a domicilio y llegaron a seis puntos en el Apertura 2026, por lo que se meten en la lucha por la parte alta de la tabla.

Los primeros minutos del partido fueron de ida y vuelta, con mucha intensidad al momento de disputar cada balón, lo que llevó a que hubiera muchas interrupciones por parte del árbitro central.

La rispidez era lo que sobresalía en el estadio Jalisco porque las intenciones de generar peligro en la portería rival eran nulas.

Poco a poco, los Rayados comenzaron a ser más propositivos, con la intención de adelantarse en el marcador. Lo consiguieron.

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El equipo de Matías Almeyda aprovechó la displicencia defensiva de los rojinegros para tomar ventaja. Lucas Ocampos le puso medio gol a Diego Rossi.

El centrodelantero uruguayo no desperdició su oportunidad y rompió el cero en el inmueble tapatío (28').

Después de su anotación, el juego se abrió y los dos equipos fueron más ofensivos.

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Sin embargo, en la recta final, llegó la jugada que sentenció el encuentro.

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Luís Henriques de Barros (73'), mejor conocido como Duk, cometió una fuerte entrada sobre Orbelín Pineda y fue sancionado con la tarjeta roja.

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Ya en los últimos minutos, jugando con 10 echado atrás para no recibir más anotaciones, el Atlas volvió a sufrir dos acciones que fueron su acabose.

Milton Valenzuela también se fue expulsado y el árbitro central señaló una pena máxima a favor de los visitantes.

Lucas Ocampos (90+7') tomó el balón y no falló desde los 11 pasos. El argentino amplió el marcador y cerró la noche con una asistencia y un gol.

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El Monterrey consiguió su segundo triunfo de la mano de Matías Almeyda, pero todavía necesita mejorar mucho.