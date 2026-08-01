Universal Deportes | 01-08-26 | 19:56 | Actualizada | 01-08-26 | 20:07 |

Una nueva era ha comenzado en las , quienes hoy debutan en el Apertura 2026 recibiendo al León en el estadio Olímpico Universitario.

Con la "ilusión renovada", el equipo auriazul presentó a sus seis refuerzos para este nuevo torneo, donde tienen la obligación y la intención de "lograr cosas importantes".

El vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional, Antonio Sancho, fue el encargado de recibir a Andrea Pereira, Priscila Chinchilla, Leighanne Robe, Casandra Montero, Emily Gielnik y Elena Sainz.

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"[Quiero] darles la bienvenida, que se sientan aquí en casa. Esperamos tener un gran torneo y que podamos pelear por el campeonato, esa es la intención. Tenemos que clasificar dentro de los primeros cuatro, el primer objetivo es avanzar y después buscar campeonar", estableció.

Con una trayectoria de cuatro años en nuestro país, donde ya suma tres título, Andrea Pereira llega a la escuadra universitaria con el compromiso de ayudar a que esta institución conquiste su primera estrella.

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"Pumas quiere hacerlo bien, tiene un buen proyecto y estar aquí es un reto. Vengo para ganar, mi objetivo es ganar sí o sí. [Agradeczo] esa confianza que depositan en mí", declaró.

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Directamente del viejo continente, donde su último equipo fue el Atlético de Madrid, la costarricense Priscila Chinchilla habló de su regreso a nuestro país.

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"Estoy muy contenta de estar en este club, sé que es uno de los más importantes en México. El grupo está motivado y espero que sea una temporada muy buena para nosotras", mencionó.

La australiana Emily Gielnik aceptó sentirse "muy feliz" de llegar a este club y confesó que su primera impresión "ha sido mucho mejor de lo que esperaba.

"Estoy realmente orgullosa de estar aquí y ser parte de . Estoy aquí para entregar mi mejor versión y quiero ganar el trofeo esta temporada. Estoy aquí lista para que vean mi mejor versión, voy a dar todo por este equipo, quiero ayudar y tengo más hambre que nunca", sentenció.

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La inglesa Leighanne Robe también compartió su emoción por jugar en el conjunto que dirige Roberto Medina.

"Estoy realmente feliz de estar aquí y quiero jugar en un alto nivel. [Quiero] agradecer la confianza, es un gran proyecto el que tenemos, voy a jugar con mi corazón y a defender a mi equipo", aseveró.

Por su parte, las dos mexicanas, Casandra Montero y Elena Sainz, valoraron esta oportunidad de "portar estos colores" y aceptaron "el reto de buscar levantar la copa" porque ese es el "principal objetivo" de las Pumas para el Apertura 2026.

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