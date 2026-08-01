Una nueva era ha comenzado en las Pumas, quienes hoy debutan en el Apertura 2026 recibiendo al León en el estadio Olímpico Universitario.

Con la "ilusión renovada", el equipo auriazul presentó a sus seis refuerzos para este nuevo torneo, donde tienen la obligación y la intención de "lograr cosas importantes".

El vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional, Antonio Sancho, fue el encargado de recibir a Andrea Pereira, Priscila Chinchilla, Leighanne Robe, Casandra Montero, Emily Gielnik y Elena Sainz.

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"[Quiero] darles la bienvenida, que se sientan aquí en casa. Esperamos tener un gran torneo y que podamos pelear por el campeonato, esa es la intención. Tenemos que clasificar dentro de los primeros cuatro, el primer objetivo es avanzar y después buscar campeonar", estableció.

“Que se sientan en casa, bienvenidas” 🗣️



El mensaje del vicepresidente deportivo de los Pumas, Antonio Sancho, en la presentación de las seis incorporaciones para el Apertura 2026 🐾



Miguel Flores | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/PzExek9lXw — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 1, 2026

Con una trayectoria de cuatro años en nuestro país, donde ya suma tres título, Andrea Pereira llega a la escuadra universitaria con el compromiso de ayudar a que esta institución conquiste su primera estrella.

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"Pumas quiere hacerlo bien, tiene un buen proyecto y estar aquí es un reto. Vengo para ganar, mi objetivo es ganar sí o sí. [Agradeczo] esa confianza que depositan en mí", declaró.

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Directamente del viejo continente, donde su último equipo fue el Atlético de Madrid, la costarricense Priscila Chinchilla habló de su regreso a nuestro país.

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"Estoy muy contenta de estar en este club, sé que es uno de los más importantes en México. El grupo está motivado y espero que sea una temporada muy buena para nosotras", mencionó.

La australiana Emily Gielnik aceptó sentirse "muy feliz" de llegar a este club y confesó que su primera impresión "ha sido mucho mejor de lo que esperaba.

"Estoy realmente orgullosa de estar aquí y ser parte de Pumas. Estoy aquí para entregar mi mejor versión y quiero ganar el trofeo esta temporada. Estoy aquí lista para que vean mi mejor versión, voy a dar todo por este equipo, quiero ayudar y tengo más hambre que nunca", sentenció.

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La inglesa Leighanne Robe también compartió su emoción por jugar en el conjunto que dirige Roberto Medina.

"Estoy realmente feliz de estar aquí y quiero jugar en un alto nivel. [Quiero] agradecer la confianza, es un gran proyecto el que tenemos, voy a jugar con mi corazón y a defender a mi equipo", aseveró.

Por su parte, las dos mexicanas, Casandra Montero y Elena Sainz, valoraron esta oportunidad de "portar estos colores" y aceptaron "el reto de buscar levantar la copa" porque ese es el "principal objetivo" de las Pumas para el Apertura 2026.

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