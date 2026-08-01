En Pumas, confían en que el nuevo formato de la Liga Femenil será para el beneficio de las jugadoras, por lo que lo toman con el compromiso de ayudar a que se desarrolle de la mejor manera.

"Hay gente especializada que ha visto y ha buscado qué es lo mejor para que la Liga siga creciendo. Pumas siempre está para apoyar, creemos que es para bien, así lo esperamos", declaró el vicepresidente deportivo auriazul.

Las principales protagonistas también compartieron su opinión sobre el nuevo sistema, durante la presentación de refuerzos universitarios para el Apertura 2026.

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"Todas tenemos esa incertidumbre, pero es un nuevo comienzo y muchas veces los cambios vienen para bien. Al final, tienes que ganar, sumar la mayor cantidad de puntos posible en el formato que sea para entrar a Liguilla y ahí te tienes que enfrentar a quien te toque para lograr el objetivo principal", expresó Casandra Montero.

Por su parte, la experimentada jugadora española Andrea Pereira reconoció que la Liga Femenil "ha crecido muchísimo técnica, táctica y físicamente", por lo que confía en que este sistema será de ayuda.

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"El nuevo formato todavía no lo podemos valorar porque apenas comenzó, así que veremos cómo transcurre todo, a ver cómo empieza, creo que vamos en buena dirección", manifestó.

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La inglesa Leighanne Robe aceptó que su primera impresión del formato de la Liga fue un "fuerte choque", por lo que espera que este cambio beneficie a las futbolistas.

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"El venir a la Liga el año pasado fue algo impactante, por el sistema, la intensidad y el número de juegos. Del nuevo sistema, no sabes que esperar, pero estoy muy emocionada por iniciar esta nueva temporada", compartió la refuerzo de las Pumas.