Sin todavía ofrecer su mejor versión, pero con lo suficiente para respirar oxígeno puro, la Selección Mexicana Femenil Sub-23 venció (0-1) a Colombia y dio un paso importante para acercarse a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con un golazo de sombrerito, Paola García se vistió de heroína para darle su primer triunfo al Tricolor de Vanessa Martínez, que ahora tendrá que completar su tarea el próximo domingo cuando se enfrente a una Jamaica que ya está eliminada.

Los primeros minutos fueron muy cerrados. Ningún equipo quería tomar demasiados riesgos al ataque, a pesar de que ambos tenían la obligación de ganar para acercarse a la antesala de la final.

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Aunque, la tensión aumentaba con el paso del tiempo porque todas las jugadoras luchaban por cada balón con demasiada intensidad.

Cuando lo único relevante eran los duelos físicos, llegó la jugada que cambió el rumbo del encuentro.

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Ana Mendoza recorrió varios metros con el balón y tocó para Nicole Pérez, quien sacó una genialidad de chistera.

La capitana ni siquiera controló el esférico, sólo observó el movimiento de Paola García y le puso una asistencia bombeada. Prácticamente, fue medio gol.

Al igual que su compañera, la delantera del Pachuca no pensó dos veces antes de ejecutar su siguiente movimiento.

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De primera intención, definió por encima de la portera colombiana y abrió el marcador (29') en el estadio Moca 85.

Gracias a esa fantástica anotación, la Selección Mexicana Femenil Sub-23 derrotó a Colombia y obtuvo su primera victoria en Santo Domingo 2026.

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Con cuatro puntos, los mismos que Puerto Rico, Vanessa Martínez y sus dirigidas, están cerca de conseguir el boleto para las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En Santo Domingo 2026, el sueño tricolor de este grupo de jugadoras de conseguir una medalla está más vivo que nunca. Contra Jamaica tiene prohibido fallar.