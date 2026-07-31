El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, fue duramente criticado en redes por premiar a niños participantes de un torneo de futbol con libros escritos por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

Y es que, al encabezar la premiación del torneo infantil de futbol en el municipio de Nacajuca, entregó a los niños ganadores ejemplares de "Grandeza", libro escrito por el expresidente tabasqueño.

El hecho ocurrió durante una gira de trabajo por la comunidad de Guaytalpa, en el marco del certamen "Copa por la Transformación", donde además de las medallas y balones correspondientes, los pequeños futbolistas recibieron el citado libro.

En videos difundidos del evento, se aprecia al mandatario felicitando a los infantes mientras un colaborador que caminaba detrás de él les repartía los textos.

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Las imágenes y grabaciones de la premiación se viralizaron rápidamente, desatando la indignación de diversos usuarios que cuestionaron la prioridad del Ejecutivo estatal.

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Y es que a pesar de las diversas necesidades de los niños de la comunidad, que habían manifestado la falta de equipamiento deportivo especializado o infraestructura adecuada para practicar la disciplina, les entregó un libro escrito por el líder moral de Morena.

Cabe señalar que, la competencia fue organizada bajo el programa estatal "Semilleros que transforman", impulsado por el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (INJUDET) junto con dependencias locales.

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