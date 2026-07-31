Zacatecas. - Dentro de los avances más relevantes sobre las investigaciones sobre la masacre de las 10 personas ocurrida hace casi dos semanas —entre las que figuraban seis empresarios y dos funcionarios del municipio de Fresnillo—, el fiscal Cristian Camacho reveló que ocho de las víctimas acudieron a una cita convocada por integrantes de un grupo delictivo a quienes identificaban como “los señores”, al tiempo que confirmó que, a raíz de la declaración en calidad de testigo del alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, se desprendieron dos nuevas líneas de investigación para esclarecer el multihomicidio.

El fiscal mencionó que dentro de la información que se tiene es que la mayoría de las víctimas acudieron por voluntad propia a las citas convocadas: “Tenemos documentado que ocho de las víctimas mencionaron a sus familiares que iban a una reunión con los señores, literal, es lo que está establecido”.

También reveló que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, los encuentros fueron convocados para los días 16 y 17 de julio en la comunidad rural de Buenavista de Trujillo, en Fresnillo, sitio donde posteriormente las personas fueron privadas de la vida.

Exalcalde y dos funcionarios de Fresnillo entre los asesinados en Zacatecas. Fotos: Especiales.

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Incluso, señaló que esto se ha logrado establecer mediante el análisis de telefonía y entrevistas de que las víctimas mantenían “comunicación directa con sus agresores”, razón por la cual, dijo, no existieron denuncias previas por privación ilegal de la libertad, a excepción del exalcalde de Sombrerete, quien fue la única víctima que fue privada de la libertad en su domicilio el 18 de julio, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Sain Alto.

Respecto a la comparecencia del alcalde de Fresnillo, que fue en calidad de testigo el pasado 24 de julio, dijo que la información aportada por el presidente municipal abrió dos nuevas vertientes de investigación, sin precisar cuáles son, pero mencionó que, derivado de eso, se alistan nuevos requerimientos para que acudan a comparecer otros funcionarios del ayuntamiento.

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Exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdés, figura entre los 10 cuerpos localizados en Zacatecas. | Foto: Especial.

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La Fiscalía confirmó que dentro de las actuales líneas de investigación está la de extorsión, en la que al menos dos de los empresarios fallecidos participaban, pero se investiga si actuaban bajo coacción o amenaza.

Las autoridades de Seguridad Pública y la Fiscalía de Zacatecas confirmaron que en total suman 14 detenciones relacionadas con este hecho, de los cuales siete detenidos son considerados "de alta relevancia" y tres de ellos ya fueron judicializados.

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JACL/cr