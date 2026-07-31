La Selección Mexicana Sub 20 consiguió avanzar a los Cuartos de Final del Campeonato de la Concacaf, luego de una Fase de Grupos perfecta, en la que sacaron nueve puntos y no han recibido un solo gol.

La personalidad y comportamiento dentro del terreno de juego de varios elementos tricolores ha dado de qué hablar; sin embargo, las oportunidades en Primera División aún son contadas para los dirigidos por Alex Diego.

Es por ello que Luis Gómez, futbolista de Santos Laguna, dejó un mensaje para los clubes de la Liga MX en lo que juega esta generación que busca su pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Lee también Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 3 del Apertura 2026, HOY 31 de julio

"Estamos preparados, estamos listos para tener un poco más de minutos, puede ser. Nosotros seguimos enfocados aquí en Selección y en dar paso a paso, obviamente. Ahora vamos por los cuartos de final y pensar también en el campeonato", declaró el juvenil de 19 años.

Asimismo, Gómez destacó que la unión y los años trabajando juntos han sido clave para el buen papel que han hecho con la Selección Mexicana en la justa que se lleva a cabo en Puebla.

[Publicidad]

"Ya tenemos bastante tiempo trabajando, tenemos años trabajando, yendo a giras, son muchos partidos. Entonces estamos muy sólidos y, como te digo, estamos muy unidos y juntos", aseveró el mediocampista.

La Selección Mexicana espera rival para los Cuartos de Final, fase en la que buscarán sellar el primer objetivo. Un triunfo los metería al Mundial de la categoría del próximo año en Uzbekistán y Azerbaiyán.