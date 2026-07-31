El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que las obras que se realizaron en la Línea 2, 3, 7 y 8 por la llegada del Mundial 2026, tuvieron un costo total de 741 mdp, cifra que difiere por la reportada en junio pasado por el director Adrián Rubalcava, quien aseguró que la intervención de 19 estaciones tuvo un costo de 2 mil 200 millones de pesos.

En el Programa Anual de Obras Públicas 2026 –que fue publicado este viernes en la Gaceta capitalina– se publicó que el Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de la Línea 2 del Metro con motivo del Mundial 2026, tuvo un costo de 550 millones de pesos, con el que se realizó –y concluyó– la obra pública y la remodelación de estaciones de la ruta que va de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Aunado a ello, también se dio a conocer que la renovación y adecuación arquitectónica de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro tuvo un costo de 65 millones de pesos; mientras que el proyecto Integral, de renovación y adecuación arquitectónica de la estación Tasqueña de la Línea 2, y Auditorio de la Línea 7, tuvieron un costo en conjunto de 126 millones de pesos.

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La nueva cifra difiere a la reportada en junio pasado por el director del Metro, Adrián Rubalcava, quien aseguró que la intervención de 19 estaciones tuvo un costo de 2 mil 200 millones de pesos. Foto: Especial.

Dicha cifra (126 mdp) también contempló el proyecto de obras para mitigar los efectos ocasionados por lluvias en todas las líneas del Sistema de Transporte Colectivo. Al sumar las cantidades de los trabajos antes mencionados, da un total de gasto de 741 millones de pesos, cifra que difiere por la reportada en junio pasado de 2 mil 200 millones de pesos.

Y es que, durante la entrega de las estaciones Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales el 22 de junio pasado, el director del STC recalcó que la intervención de 19 estaciones –que contempló Universidad L3 y Auditorio L7– tuvo el costo de 2 mil 200 mdp. En ese momento, Rubalcava mencionó que 950 mdp los dirigieron a trenes y vías. Mientras que mil 500 mdp fueron otorgados por el Gobierno Federal con motivo del Mundial 2026.

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