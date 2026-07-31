Una mujer identificada como María “N” fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de fraude genérico, luego de ser acusada de presuntamente engañar a ocho personas con la promesa de gestionar créditos automotrices y la compra de vehículos, obteniendo alrededor de un millón 690 mil pesos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), los hechos ocurrieron entre junio de 2024 y diciembre de 2025 en una agencia automotriz ubicada en la alcaldía Iztapalapa, donde la imputada se desempeñaba como asesora de ventas.

Las investigaciones señalan que María “N” solicitaba a los clientes realizar depósitos o transferencias a una cuenta bancaria personal, argumentando que el dinero sería utilizado para tramitar financiamientos y concretar la entrega de vehículos. Sin embargo, los recursos nunca ingresaron a la empresa y las unidades tampoco fueron entregadas.

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Tras las denuncias presentadas por las ocho víctimas, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron entrevistas, analizaron movimientos financieros y reunieron datos de prueba que permitieron establecer que el dinero fue depositado en una cuenta personal de la imputada.

Con esos elementos, un juez libró una orden de aprehensión. La mujer fue localizada el pasado 29 de julio en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, donde fue detenida en un operativo conjunto entre la FGJCDMX y la Fiscalía mexiquense. Posteriormente fue trasladada e internada en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

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Durante la audiencia inicial, celebrada el 30 de julio, un juez la vinculó a proceso, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.