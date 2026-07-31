Como resultado de tres cateos realizados en la alcaldía Tláhuac, autoridades capitalinas detuvieron a dos presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac, identificados como Mario Alberto, alias “El Minimi”, de 38 años, y José Israel, alias “El Pitufo”, de 48 años.

De acuerdo con las investigaciones, ambos formarían parte de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de drogas, la extorsión de comerciantes y locatarios, así como a la invasión y despojo de predios en distintos puntos de la demarcación.

Los operativos fueron ejecutados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, tras obtener órdenes judiciales derivadas de trabajos de inteligencia y vigilancia.

El primer cateo se realizó en un inmueble de la calle Janufa, colonia Miguel Hidalgo, donde fue detenido “El Minimi”. En el lugar se aseguraron 95 dosis de aparente cocaína, 100 dosis de presunta metanfetamina, 100 bolsitas con posible marihuana y un teléfono celular.

En un segundo domicilio, ubicado en la calle Bohemia de la misma colonia, las autoridades decomisaron 60 envoltorios con aparente cocaína y tres kilogramos de marihuana.

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Finalmente, en un inmueble de la calle Noche Buena fue detenido “El Pitufo”, donde además fueron asegurados cuatro kilogramos de aparente cocaína en piedra, 875 gramos de cocaína en polvo, un arma de fuego corta y un teléfono celular.

Los tres inmuebles quedaron bajo resguardo policial, mientras que los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Las autoridades informaron que, tras un cruce de información, ambos sujetos fueron identificados como presuntos integrantes de una célula generadora de violencia que opera en Tláhuac.

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Además, la SSC señaló que Mario Alberto cuenta con antecedentes de ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por cohecho en 2008 y por robo en pandilla en 2011 y 2013.

Las autoridades recordaron que los detenidos se presumen inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional competente.