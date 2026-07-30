Metrópoli | 30-07-26 | 15:29 |

Un hombre de entre 25 y 35 años fue la tarde de este jueves mientras se encontraba en un puesto de tacos de guisado ubicado sobre la avenida La Turba, esquina con Delfín, en la , alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos escucharon al menos cuatro detonaciones de y, al salir, encontraron a la víctima tendida sobre la cinta asfáltica. Testigos señalaron que los presuntos responsables escaparon del lugar a bordo de una motocicleta, sin que hasta el momento se conozca su identidad o el móvil de la agresión.

Al sitio acudieron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como paramédicos del CRUM y de Protección Civil de la alcaldía, quienes valoraron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

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Los uniformados acordonaron la zona y cubrieron el cuerpo, mientras notificaban a la Coordinación Territorial correspondiente. Posteriormente, personal de Servicios Periciales acudió para realizar el procesamiento de la escena y recabar indicios que permitan esclarecer el homicidio.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

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vr/cr

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