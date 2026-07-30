Un hombre de entre 25 y 35 años fue asesinado a balazos la tarde de este jueves mientras se encontraba en un puesto de tacos de guisado ubicado sobre la avenida La Turba, esquina con Delfín, en la colonia Del Mar Norte, alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos escucharon al menos cuatro detonaciones de arma de fuego y, al salir, encontraron a la víctima tendida sobre la cinta asfáltica. Testigos señalaron que los presuntos responsables escaparon del lugar a bordo de una motocicleta, sin que hasta el momento se conozca su identidad o el móvil de la agresión.

Al sitio acudieron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como paramédicos del CRUM y de Protección Civil de la alcaldía, quienes valoraron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

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Los uniformados acordonaron la zona y cubrieron el cuerpo, mientras notificaban a la Coordinación Territorial correspondiente. Posteriormente, personal de Servicios Periciales acudió para realizar el procesamiento de la escena y recabar indicios que permitan esclarecer el homicidio.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

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