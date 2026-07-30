La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó la política pública que echó a andar su administración para la atención de personas en situación de movilidad humana en la capital del país y condenó las políticas que la criminalizan.

Al encabezar la inauguración de la Coalición de Alcaldes de las Américas, la mandataria capitalina resaltó que esta política se coproduce “codo a codo” con más de 40 organizaciones de la sociedad civil, parroquias, voluntarios, albergues comunitarios, colectivos, universidades y organismos internacionales.

“Mientras en algunos lugares levantan trámites como muros y burocracias como fronteras, nosotros contamos con una llave universal de acceso al bienestar para las personas migrantes”, afirmó.

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Ante alcaldes y alcaldesas provenientes de 12 ciudades de América, Brugada Molina resaltó la implementación de brigadas humanitarias que acercan la atención a hospitales, espacios públicos y albergues, así como la creación de una ventanilla de “primer contacto” para hacer diagnósticos personalizados para las necesidades de cada familia.

“Duplicamos los espacios disponibles en refugios y albergues públicos, brindando alimento, acceso a la salud y acompañamiento psicológico integral”, dijo.

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“En nuestros días, aquí buscan nuevo comienzo personas provenientes de diversos países. En sólo 10 años, el número de personas extranjeras viviendo en la Ciudad de México ha crecido casi 50%, la mayoría de ellos provienen de distintos lugares del continente americano, y en especial también de Estados Unidos”, afirmó.

LL