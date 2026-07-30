La administración capitalina anunció la ampliación del programa de regularización de beneficios fiscales hasta septiembre, con descuentos y cuotas especiales en los pagos de predial, suministro de agua y multas de tránsito.

El pasado lunes, la Jefatura de Gobierno de la CDMX publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo con el que se establece que estos beneficios fiscales estarán vigentes hasta el próximo 30 de septiembre.

En el caso del impuesto predial, el beneficio consiste en cuotas únicas especiales para viviendas y pequeños comercios de los rangos A-D de mil y 2 mil pesos, respectivamente.

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En el pago del servicio de suministro de agua, el beneficio que se extenderá consiste en la aplicación de descuentos de 50% para uso doméstico, 30% para uso mixto y 20% para uso no doméstico; mientras que en casos de adeudo histórico para uso doméstico se aplica 100% de descuento en recargos.

Finalmente, en el caso de multas de tránsito se aplicará un 90% de descuento sobre el valor de las infracciones de 2019 a 2025, siempre y cuando se trate de multas por delitos no graves.

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“Multas de tránsito por delitos no graves; o sea, es decir, por faltas administrativas que no impliquen, por ejemplo, invadir el carril del Metrobús, sino una falta no grave, hay descuentos de hasta el 90%, en multas de tránsito de 2025 y años anteriores”, precisó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, al dar a conocer esta información.

LL