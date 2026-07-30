La Paz.- La temporada vacacional de verano ha movilizado al menos a 25 mil vehículos hacia los principales destinos de playa de Baja California Sur, donde autoridades mantienen operativos de vigilancia y prevención ante la alta afluencia de visitantes.

Autoridades de Seguridad Pública de La Paz confirmaron que mantienen filtros en las salidas de esta capital -uno de los destinos con mayor afluencia en la entidad- como parte de las tareas preventivas en este Operativo Verano Seguro 2026.

En las salidas hacia las playas más visitadas se encuentra personal de vialidad, seguridad pública, atención a emergencias, emitiendo recomendaciones a los vacacionistas.

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Brigadas de apoyo se encuentran desplegadas junto con personal de la Secretaría de Marina en los sitios mayormente frecuentados: playa Balandra, El Tecolote, El Coyote, El Saltito, Eréndira y Bahía de los Sueños, así como en los destinos turísticos de Todos Santos, El Sargento y Los Barriles.

El principal filtro de seguridad se encuentra en la zona del malecón de La Paz, y se refuerza desde los días jueves hasta el domingo. Allí, promueven el uso del cinturón de seguridad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y garantizar que los menores de edad viajen con sistemas de retención adecuados.

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También se encuentran instalados en varios puntos 132 colgantes con códigos QR con información sobre el Reglamento de Tránsito y recomendaciones de seguridad.

Foto: Especial

Piden precaución por fuerte oleaje en Los Cabos

Por su parte, autoridades de Los Cabos mantienen especial vigilancia en la zona de El Médano y otras playas en Cabo San Lucas, con operativos de inspección, personal de Protección Civil, Zona Federal Marítimo Terrestre, así como elementos militares y de atención a emergencias.

Alberto Rentería Santana, secretario general del Ayuntamiento, indicó en entrevista que ante la alta afluencia en las playas de este destino internacional, se ha reforzado la coordinación entre corporaciones de emergencia y seguridad para atender cualquier contingencia, sobre todo porque recientemente se han registrado condiciones de fuerte oleaje, y pidió a la población atender las restricciones.

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La ZOFEMAT, en tanto, mantiene banderas de prevención, amarillas, rojas y verdes, para que los visitantes identifiquen las condiciones del mar y solo ingresen a los sitios con mayor seguridad.

Y es que en lo que va de la temporada se han registrado ahogamientos en algunas playas. Autoridades locales confirmaron el hallazgo de tres personas sin vida, por lo que urgieron a la población residente y visitante que extremen precauciones al visitar las zonas.

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Operativos en la zona norte

Los operativos de vigilancia también se han extendido a las playas de los municipios de Loreto, Comondú y Mulegé, la región norte del estado. Autoridades federales han reforzado los filtros en la carretera transpeninsular, como parte de las acciones de contención de hechos violentos que se han registrado en esta zona, producto de confrontaciones entre grupos delictivos dedicados al narcotráfico.