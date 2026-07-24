Están por comenzar las vacaciones de verano, si tú vas a salir es importante que sepas qué ropa llevar en tu maleta para no cargar de más o llevarte cosas que no necesitarás.

Ya sea que el destino sea la playa, la montaña, un pueblo mágico o un bosque, elegir las prendas adecuadas puede marcar la diferencia entre vivir una experiencia cómoda o enfrentar el calor, la humedad y los cambios de clima.

Y es que hoy un mismo viaje puede incluir desde una caminata entre senderos hasta un paseo en lancha, una tarde en la playa o una comida al aire libre.

Por ello, el equipaje ya no debe pensarse únicamente en función del destino, sino de las experiencias que se vivirán.

Los 7 esenciales que no deben faltar en tu maleta de verano

La firma mexicana MAJA Sportswear, especializada en ropa para actividades al aire libre, comparte las prendas y accesorios básicos para disfrutar cualquier aventura durante esta temporada.

1. Camisas con protección solar

[Publicidad]

Si pasarás varias horas bajo el sol, las prendas de manga larga confeccionadas con telas ligeras y protección UV son una excelente opción.

Además de proteger la piel de la radiación solar, permiten mantener una sensación de frescura durante caminatas, recorridos o paseos en embarcación.

2. Ropa ligera y de secado rápido

[Publicidad]

El verano suele combinar altas temperaturas, humedad e incluso lluvias inesperadas. Por ello, conviene optar por prendas elaboradas con telas técnicas que favorezcan la ventilación y se sequen rápidamente, especialmente si visitarás playas, ríos o lagos.

Foto: Cortesía

3. Prendas que permitan libertad de movimiento

Actividades como el senderismo, los recorridos turísticos o la pesca deportiva requieren ropa cómoda que facilite moverse con naturalidad sin sacrificar confort durante largas jornadas.

[Publicidad]

Leer también: ¿Qué tipo de jeans le queda mejor a tu cuerpo?

4. Gorras y lentes

Además del protector solar, una gorra con buena ventilación y lentes con filtro UV ayudan a reducir la exposición directa al sol y hacen más cómodas las actividades al aire libre.

[Publicidad]

5. Una mochila funcional

Una mochila ligera resulta indispensable para transportar agua, protector solar, documentos, baterías portátiles, snacks o una chamarra ligera sin cargar peso innecesario.

Foto: Cortesía

6. Botella de agua

[Publicidad]

Aunque no se trata de una prenda, llevar siempre una botella de agua es tan importante como elegir el outfit correcto.

Mantener una hidratación constante ayuda a prevenir golpes de calor durante las actividades al aire libre.

7. Elegir ropa versátil

[Publicidad]

Cada vez es más común que un mismo día incluya playa, caminatas y una salida a comer. Apostar por prendas versátiles permite adaptarse fácilmente a cada plan sin necesidad de llevar una maleta llena de cambios de ropa.

Leer también: La fórmula para vestir bien cuando el clima cambia cada hora

El nuevo básico del verano: ropa pensada para cualquier aventura

Actualmente, la funcionalidad tiene el mismo peso que el diseño, ya que los consumidores buscan prendas que puedan utilizar durante diferentes actividades sin necesidad de cambiar completamente de outfit.

"Hoy las personas ya no planean sus vacaciones únicamente alrededor del destino; también piensan en las experiencias que quieren vivir. Eso ha hecho que cada vez valoren más prendas cómodas, funcionales y versátiles que puedan acompañarlas durante todo el viaje", afirma Humberto Iriarte, director general de MAJA Sportswear

Foto: Cortesía

Las prendas creadas para actividades outdoor incorporan hoy características como protección solar, secado rápido, transpirabilidad y libertad de movimiento, cualidades que permiten responder a distintos escenarios durante un mismo viaje.

Con la diversidad de destinos naturales que ofrece México, preparar la maleta pensando en las experiencias y no únicamente en el lugar que se visitará puede hacer que las vacaciones sean mucho más cómodas, prácticas y seguras.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/