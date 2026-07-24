Hay una regla no escrita del verano: nunca sabes cómo terminará el día. Sales de casa con un calor sofocante, caminas bajo el sol y, unas horas después, el aire acondicionado de una cafetería o una lluvia inesperada cambian por completo el panorama.

Por eso, más que seguir tendencias, esta temporada apuesta por un concepto mucho más práctico: construir looks versátiles que funcionen tanto para una mañana calurosa como para una tarde fresca.

La clave está en las capas

Lejos de ser exclusivas del otoño, las capas ligeras se han convertido en uno de los recursos favoritos para vestir durante el verano.

Cardigans tejidos, camisas oversized, hoodies ligeras y sudaderas delgadas permiten adaptar un outfit sin necesidad de cambiarlo por completo. Además de cumplir una función práctica, aportan textura y hacen que cualquier look luzca más relajado.

Prendas ligeras para usar este verano. Foto: Cortesía Aerie

Prendas ligeras que funcionan todo el día

Vestidos fluidos, shorts, faldas y tops de fibras ligeras siguen siendo la base del guardarropa de verano.

La diferencia está en combinarlos con piezas fáciles de quitar o poner según cambie la temperatura. Una camisa abierta sobre un tank top o un suéter sobre los hombros son pequeños detalles que transforman un look sin perder frescura.

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La clave para vestir este verano es usar capas. Foto: Cortesía Aerie

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Vestir para lo inesperado

La propuesta de temporada de Aerie gira precisamente alrededor de esa idea: prendas cómodas que evolucionan junto con el ritmo del día.

Su nueva colección reúne siluetas relajadas, tejidos suaves y básicos fáciles de combinar, pensados para acompañar desde un desayuno al aire libre hasta una tarde de lluvia o una oficina con aire acondicionado.

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La clave está en combinar las prendas. Foto: Cortesía Aerie

Más que crear un outfit distinto para cada plan, la apuesta consiste en elegir piezas que puedan adaptarse a cualquier escenario.

Porque si algo ha demostrado el verano, es que el mejor look no siempre es el más llamativo, sino el que logra acompañarte del primer café del día hasta el último plan de la noche sin perder comodidad ni estilo.

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