Universal Deportes | 24-07-26 | 03:16 |

Después de la fiebre por la Selección Mayor varonil, ahora es turno de ilusionarse con la Selección Mexicana Femenil Sub-20, que jugará la Copa del Mundo de la categoría, a celebrarse en Polonia a partir del próximo 5 de septiembre.

México llegará al torneo en calidad de subcampeón del Campeonato Femenil de Concacaf de la categoría, al caer 3-2 frente a Canadá en tiempos extras. La ilusión por levantar el título la comparten jugadoras y aficionados. ¿Y si sí?

Camila Haro, portera del Atlas y que ha sido parte del proceso de la Selección Mexicana dirigida por Doriva Bueno, habló en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes y compartió su ilusión por ser convocada a la justa mundialista en puerta y lanzó una invitación a los aficionados para soñar en grande.

“Se vienen haciendo bien las cosas en este proceso, la generación que llevamos es muy buena, se pueden hacer cosas muy interesantes, y en lo grupal me gustaría, por qué no, llegar a ser campeonas”, declaró la guardameta en el Centro de Alto Rendimiento.

La prueba no será sencilla para el Tricolor, que quedó ubicado en el Grupo A conformado por las selecciones de Polonia, Argentina y Benín. Esta será la undécima ocasión que México juegue la Copa del Mundo y hasta ahora no ha podido superar la fase de cuartos de final.

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